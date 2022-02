Pagelle Cagliari-Napoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Primo tempo con poche emozioni poi nella ripresa ildomina in lungo e in largo, passa in vantaggio grazie a Pereiro su errore di Ospina. Ma il portiere colombiano si rifà con gli interessi grazie a tre parate che negano il 2-0. Poi ci pensa il solito Victor Osimhen che con una incornata sigla la rete dell’1-1. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Cragno 6.5; Goldaniga 6.5, Lovato 6.5, Altare 5.5; Bellanova 7, Deiola 5.5, Grassi 7 (30’ st Marin 7), Baselli 6.5 (37’ st Zappa sv), Dalbert 6.5 (50? st Lykogiannis sv); Pereiro 7.5 (37’ st ...