Non solo Covid, dimagrita e fragile: "Le vere condizioni della Regina Elisabetta", Carlo sotto accusa (Di lunedì 21 febbraio 2022) La notizia della positività al Covid della Regina Elisabetta sta facendo preoccupare i sudditi in Inghilterra. Buckingham Palace lo ha comunicato ieri. L'apprensione in tutto il Paese nasce dal fatto che la Sovrana, pur essendo in ottima salute, ha quasi 96 anni. Quindi l'età potrebbe non esserle di aiuto. Questo, inoltre, doveva essere un momento di tranquillità per lei, visto che a breve dovrebbe festeggiare il suo storico giubileo di platino, ovvero 70 anni sul trono. Al momento, comunque, la Regina - che ha tre dosi di vaccino - avrebbe solo sintomi lievi simili ad un raffreddore. In ogni caso, è costantemente controllata dai medici di corte. Elisabetta starebbe trascorrendo questo periodo nel castello di Windsor, a poche miglia da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) La notiziapositività alsta facendo preoccupare i sudditi in Inghilterra. Buckingham Palace lo ha comunicato ieri. L'apprensione in tutto il Paese nasce dal fatto che la Sovrana, pur essendo in ottima salute, ha quasi 96 anni. Quindi l'età potrebbe non esserle di aiuto. Questo, inoltre, doveva essere un momento di tranquillità per lei, visto che a breve dovrebbe festeggiare il suo storico giubileo di platino, ovvero 70 anni sul trono. Al momento, comunque, la- che ha tre dosi di vaccino - avrebbesintomi lievi simili ad un raffreddore. In ogni caso, è costantemente controllata dai medici di corte.starebbe trascorrendo questo periodo nel castello di Windsor, a poche miglia da ...

ladyonorato : Non è solo indegno, ma è soprattutto CRIMINALE. Questi medici vanno denunciati senza esitazioni - corsi_gabriele : Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succed… - matteosalvinimi : Chiediamo dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano, e purtroppo non solo a Milano. Ministro e sind… - CarlottaMarche7 : RT @paolo_gibilisco: 1) Uno che è stato 5 minuti nella maggioranza del governo Draghi o Conte due non può essere utile neanche per dare i v… - scimmiaintesta : @boni_castellane Speranza non rappresenta nessuna sinistra. È solo un politichino che ha trovato la prima poltrona disponibile. -