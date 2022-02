Mara Venier resta a Domenica In: l’indizio in un dettaglio “privato” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mara Venier resterà salda al timone di Domenica In: la conduttrice, che da tempo vorrebbe ritirarsi dal piccolo schermo per trascorrere più tempo con la sua famiglia, in realtà ha proprio l’appoggio del marito Nicola Carraro, che in passato aveva “osteggiato” la sua permanenza in tv. Mara Venier non lascia Domenica In: l’indizio È da tempo che Mara Venier parla di un ritiro dalle scene: l’impegno di Domenica In è parecchio gravoso e non le permette di trascorrere il tempo che vorrebbe insieme alla sua famiglia. In diverse interviste anche Nicola Carraro aveva espresso il desiderio di poter vederla finalmente più serena. Eppure il suo show è una vera calamita sia per lei – che proprio non riesce a mollarne le redini – ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022)resterà salda al timone diIn: la conduttrice, che da tempo vorrebbe ritirarsi dal piccolo schermo per trascorrere più tempo con la sua famiglia, in realtà ha proprio l’appoggio del marito Nicola Carraro, che in passato aveva “osteggiato” la sua permanenza in tv.non lasciaIn:È da tempo cheparla di un ritiro dalle scene: l’impegno diIn è parecchio gravoso e non le permette di trascorrere il tempo che vorrebbe insieme alla sua famiglia. In diverse interviste anche Nicola Carraro aveva espresso il desiderio di poter vederla finalmente più serena. Eppure il suo show è una vera calamita sia per lei – che proprio non riesce a mollarne le redini – ...

