La regina Elisabetta affronta il Covid lavorando | mentre re Felipe guarisce completamente

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Redi Spagna è guarito dal-19 ed è pronto adre un’agenda fitta di impegni ufficiale. Come dichiarato ieri da Buckingham Palace, invece, laè risultata positiva al tampone. La, però, non ha intenzione di rinunciare ai propri impegni e si dice che annullerà un solo incontro e che è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - SkyTG24 : #Covid, la #ReginaElisabetta è positiva al #coronavirus: - PerettiGloria : RT @siriomerenda: la Regina Elisabetta appena ha saputo di essere positiva al Covid una settimana dopo gli auguri di Salvini... #ReginaElis… - Budal97540297 : RT @tempoweb: Dio salvi il #Covid ... dalla #ReginaElisabetta @lefrasidiosho per #iltempodioshø #21febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Read More WorldII ha il Covid, la sovrana del Regno Unito presenta sintomi lievi 20 Febbraio 2022 Lad'Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce ...Fuori da Buckingham Palace in molti esprimono messaggi di pronta guarigione e tanto affetto per laII, da domenica 20 febbraio risultata positiva al Covid - 19, per fortuna con sintomi simili a un lieve raffreddore. Secondo fonti reali, la Queen continua a svolgere piccoli compiti ...La regina Elisabetta sta affrontando il Coronavirus rimanendo a lavoro. Intanto il re Felipe di Spagna si è negativizzato.Le vere condizioni della regina Elisabetta dopo l'annuncio della positività al Covid: i sintomi sono leggeri, ma la sovrana sembrava già indebolita ...