La cannabis è stata sdoganata ma siamo comunque di fronte a una sostanza dannosa

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ma dai, fatti una canna!” Credo che questo sarà quello che molti lettori mi diranno dopo aver letto questo post. Nel linguaggio comune e nell’ideologia dominante laè giàampiamente. Quando incontro genitori di ragazzi con qualche problema come insonnia, difficoltà scolastiche, rabbia esplosiva, difficoltà a socializzare, immancabilmente l’uso – quasi sempre presente – della marijuana viene derubricato a “sa dottore, con gli amici si rilassano”. Dai mezzi di comunicazione di massa è sparita la consapevolezza che queste sostanze stupefacenti a dosaggi elevati o anche a dosaggi bassi ma per lunghi periodi siano dannose. Purtroppo le canne fanno male, a volte anche molto male. Una singola canna solitamente non determina grandi problemi, anche se esiste una percentuale di giovani che anche solo al primo uso ...