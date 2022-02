La borsa a secchiello è il must della primavera 2022: parola di Alessia Marcuzzi (Di lunedì 21 febbraio 2022) È nata quasi un secolo fa, e si ispira ai modelli più in voga nel Cinquecento. Stiamo parlando della borsa a secchiello, un accessorio che nonostante i numerosi anni di storia che ha alle spalle rimane sempre attuale, senza mai passare di moda. Come ci insegna Alessia Marcuzzi, che durante un passeggiata nel centro di Roma ha sfoggiato una borsa rosa che è già diventata un vero must have per la primavera 2022. Direttamente dalla nuova collezione del suo brand di accessori Mark&Angels, la conduttrice i mostra come portare con stile una borsa ormai divenuta iconica. Di un delicatissimo rosa cipria, il modello Pami è perfetto da abbinare a qualsiasi look, da quelli da lavoro a quelli da sera. Una ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) È nata quasi un secolo fa, e si ispira ai modelli più in voga nel Cinquecento. Stiamo parlando, un accessorio che nonostante i numerosi anni di storia che ha alle spalle rimane sempre attuale, senza mai passare di moda. Come ci insegna, che durante un passeggiata nel centro di Roma ha sfoggiato unarosa che è già diventata un verohave per la. Direttamente dalla nuova collezione del suo brand di accessori Mark&Angels, la conduttrice i mostra come portare con stile unaormai divenuta iconica. Di un delicatissimo rosa cipria, il modello Pami è perfetto da abbinare a qualsiasi look, da quelli da lavoro a quelli da sera. Una ...

