Kurt Angle: “Ho regalato ad Undertaker uno dei migliori match della nostra carriera” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il WWE Hall Of Famer Kurt Angle non è tornato al pro wrestling dal suo licenziamento, ma questo non ha impedito alla WWE di offrirgli un ruolo. Angle ha anche rivelato l’esorbitante quantità di denaro di cui avrebbe bisogno per lottare un altro match. L’eroe olimpico, ha avuto un’incredibile carriera nella compagnia, con molteplici titoli mondiali e match incredibili, affrontando il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling poteva offrire. La carriera sul ring di Angle si è conclusa a WrestleMania 35, dove ha affrontato Baron Corbin, perdendo l’incontro, con grande disappunto dei fan. Tra i tanti nomi affrontati, spicca quello di The Undertaker, contro il quale ha avuto uno dei migliori feud ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il WWE Hall Of Famernon è tornato al pro wrestling dal suo licenziamento, ma questo non ha impedito alla WWE di offrirgli un ruolo.ha anche rivelato l’esorbitante quantità di denaro di cui avrebbe bisogno per lottare un altro. L’eroe olimpico, ha avuto un’incredibilenella compagnia, con molteplici titoli mondiali eincredibili, affrontando il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling poteva offrire. Lasul ring disi è conclusa a WrestleMania 35, dove ha affrontato Baron Corbin, perdendo l’incontro, con grande disappunto dei fan. Tra i tanti nomi affrontati, spicca quello di The, contro il quale ha avuto uno deifeud ...

