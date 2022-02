Jon Watts: dopo Spider-man dirigerà una serie su Star Wars? (Di lunedì 21 febbraio 2022) dopo il successo di Spider-man: No Way Home, il regista Jon Watts potrebbe dedicarsi a nuovi progetti, tra i quali figura una serie basata sull’universo Star Wars di George Lucas. Quello che sappiamo finora dopo il successo di The Mandalorian e del recente The Book of Boba Fett, sembra che Disney e Lucasfilm puntino ulteriormente sull’universo Star Wars. Secondo alcune fonti, non ancora confermate, ci sarebbe un nuovo progetto all’orizzonte, dal titolo al momento ignoto, ma con nome in codice di “Grammar Rodeo”. Progetto che, sempre secondo le fonti, si sta già avviando verso la produzione. Secondo fonti, in vista del successo di Spider-man: No Way Home, il regista Watts sarebbe stato già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)il successo di-man: No Way Home, il regista Jonpotrebbe dedicarsi a nuovi progetti, tra i quali figura unabasata sull’universodi George Lucas. Quello che sappiamo finorail successo di The Mandalorian e del recente The Book of Boba Fett, sembra che Disney e Lucasfilm puntino ulteriormente sull’universo. Secondo alcune fonti, non ancora confermate, ci sarebbe un nuovo progetto all’orizzonte, dal titolo al momento ignoto, ma con nome in codice di “Grammar Rodeo”. Progetto che, sempre secondo le fonti, si sta già avviando verso la produzione. Secondo fonti, in vista del successo di-man: No Way Home, il registasarebbe stato già ...

