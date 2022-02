Jacobelli | «Ennesimo torto subito dall’Atalanta Rocchi | basta guastare la lotta scudetto!»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Xavier, direttore di Tuttosport, in polemica verso gli arbitraggi delle ultime giornate. Il suo editoriale Tramite le colonne di Tuttosport, Xavierha analizzato in maniera molto diretta gli arbitraggi delle ultime giornate di campionato. IL COMMENTO – «L’Atalanta conta otto torti arbitrali nelle ultime quattro partite, culminati con la cantonata fiorentina scaturita dal combinato disposto Doveri-Var e tale da indurre una società che non alza mai la voce a protestare sul proprio sito con un’immagine icastica. La Roma allarga lo spettro alle ultime dieci gare, infestate dagli errori dei direttori di gara. Al Toro brucia ancora la ferita inflittagli dall’annullamento del gol di Belotti contro il Venezia. Domanda al designatore: ma che arbitri manda in campo e davanti agli schermi della supertecnologica ...

