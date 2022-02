Il manager cantautore di strada per beneficenza | “I miei guadagni ai poveri di San Pietro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –dal lunedì al venerdì ediil sabato e la domenica. Con un obiettivo: offrire alle persone disagiate che non hanno un tetto sopra la testa i proventi delle proprie esibizioni a Ponte Sant’Angelo e in via dei Fori Imperiali a Roma. Condividendo con loro un po’ di tempo e di risorse. E’ la ‘seconda vita’ dedicata agli altri, senza perseguire un tornaconto personale, di Andrea Leandri,per una grande azienda internazionale per la quale si occupa di pubblicità e digital. Un impegno per gli altri che, nel suo caso, si arricchisce di un altro servizio: la preparazione e la distribuzione, il martedì e giovedì mattina in piazza Mastai, delle colazione per coloro che vivono in. Un servizio che ilsvolge prima di correre in ufficio. ...