Il look (total black) di Zendaya è l’ispirazione della Primavera 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Zendaya colpisce ancora. L’attrice di Euphoria sta vivendo un periodo brillante sia per la sua carriera – la vedremo presto in Challengers di Luca Guadagnino – sia per quanto riguarda l’amore. La relazione con Tom Holland infatti, – conosciuto sul set di Spiderman – procede a gonfie vele e i due sembrano sempre più affiatati. L’ultimo scatto li ritrae mano nella mano a New York, e Zendaya indossa per l’occasione un look incredibile, che non può non esserci d’ispirazione sia per l’eleganza innata che la semplicità che lo caratterizza. Vi raccomandiamo... I segreti di stile di Rue Bennett (alias Zendaya), protagonista di Euphoria Un look che senz’altro sarà protagonista della Primavera 2022. ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022)colpisce ancora. L’attrice di Euphoria sta vivendo un periodo brillante sia per la sua carriera – la vedremo presto in Challengers di Luca Guadagnino – sia per quanto riguarda l’amore. La relazione con Tom Holland infatti, – conosciuto sul set di Spiderman – procede a gonfie vele e i due sembrano sempre più affiatati. L’ultimo scatto li ritrae mano nella mano a New York, eindossa per l’occasione unincredibile, che non può non esserci d’ispirazione sia per l’eleganza innata che la semplicità che lo caratterizza. Vi raccomandiamo... I segreti di stile di Rue Bennett (alias), protagonista di Euphoria Unche senz’altro sarà protagonista. ...

