(Di lunedì 21 febbraio 2022) Venerdì 4 marzo è l’anniversario della nascita dimentre tre giorni prima, il 1 marzo 2022, saranno i 10 annimorte di uno dei più grandi cantautori italiani. Era prevista una serata evento su Rai1 con Carlo Conti e Fiorella Mannoia ma non ci sarà più e il ricordo sarà affidato a Rai3, precisamente giovedì 3 marzo. Ilandrà regolarmente in onda il 4 marzo.e la Rai festeggiano il bel riscontro delle prime due puntate, entrambe in crescita sull’edizione 2021 nonostante un venerdì sera molto affollato e una tipologia di show che nel mondo va in onda nelle tv commerciali, con un pubblico completamente diverso da quello della tv pubblica. Una scommessa doppiamente vinta di una delle più tenaci e determinate ...

Advertising

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - zazoomblog : IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI E L’IDEA DI UN GRANDE OMAGGIO A LUCIO DALLA - #CANTANTE #MASCHERATO: #MILLY - VerRiccardo : RT @RaiUno: AQUILA ?? e CAVALLUCCIO MARINO ?? hanno calato la maschera! La seconda puntata de Il Cantante Mascherato è disponibile su RaiPlay… - 2Prelemi : RT @ioetesolonoi: Comunque Pierpaolo Pretelli ha proprio il dono dello sdoppiamento 2 venerdi consecutivi stava a MI e lo davano al cantan… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato Fiordaliso fa spoiler: Paolo Conticini è nel cast di Milly Carlucci? FOTO - #Cantante… -

Ultime Notizie dalla rete : CANTANTE MASCHERATO

"Il" è quella cosa per cui il venerdì sera una signora come Milly Carlucci vestita da domatrice accarezza la Lumaca e non le viene da ridere. Da cui si evince che, al netto della ...Fiordaliso ha fatto un piccolo spoiler su questa edizione de Il: l'artista è la prima eliminata del programma e ha suggerito " per errore " che nel cast ci sia anche Paolo Conticini.Lo svogliato show di Milly Carlucci è uno strano mix tra “Ballando con le stelle” e “Squid Game”. Condito da un entusiasmo davvero fuori luogo ...Fiordaliso ha attraversato diverse epoche musicali. L’artista piacentina, classe 1956, ha appena compiuto gli anni e qui traccia un bilancio della sua esperienza, musicale in primis. «Sono una ...