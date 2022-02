“Da chi deve essere erogata la mia maternità?” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Buongiorno avvocato, sono stata assunta da un ente locale con un contratto a tempo determinato. Al momento dell’assunzione mi trovavo già in maternità obbligatoria e pertanto ho presentato il certificato medico e data presunta del parto (21.09.2021). Il contratto di lavoro è cessato in data 28.09.2021 (non sono stata prorogata poiché in stato di gravidanza mentre sono stati prorogati coloro i quali erano stati assunti con me e trovandosi in una posizione successiva in graduatoria) e da quel momento non mi è stata corrisposta la maternità. L’ente risponde che è di competenza dell’Inps e l’Inps che è di competenza dell’ente. Avrei quindi bisogno di sapere se mi è dovuta la maternità (i restanti 3 mesi); se mi era dovuta la proroga del contratto; da chi deve essere erogata la ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Buongiorno avvocato, sono stata assunta da un ente locale con un contratto a tempo determinato. Al momento dell’assunzione mi trovavo già inobbligatoria e pertanto ho presentato il certificato medico e data presunta del parto (21.09.2021). Il contratto di lavoro è cessato in data 28.09.2021 (non sono stata prorogata poiché in stato di gravidanza mentre sono stati prorogati coloro i quali erano stati assunti con me e trovandosi in una posizione successiva in graduatoria) e da quel momento non mi è stata corrisposta la. L’ente risponde che è di competenza dell’Inps e l’Inps che è di competenza dell’ente. Avrei quindi bisogno di sapere se mi è dovuta la(i restanti 3 mesi); se mi era dovuta la proroga del contratto; da chila ...

Advertising

Mov5Stelle : L'Italia deve puntare ad un'indipendenza energetica. Un risultato a cui si potrà arrivare investendo sulle fonti… - robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - alanbrikkis : @ProfMBassetti Lei lotta per cosa???? La libertà???? Di chi???? Per favore,la sinapsi del mono neurone che ha è and… - ElleMorgenstern : RT @ElleMorgenstern: Chi ha fatto la donazione ha quindi seguito l'esempio del buon Kyojuro Rengoku e con un umile e meraviglioso gesto, ha… -