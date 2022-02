Covid, da giovedì via nel Lazio alle prenotazioni per Novavax (Di lunedì 21 febbraio 2022) commenta Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare la vaccinazione con Novavax per la prima e la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. L'arrivo di questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) commenta Da24 febbraio nelsarà possibile prenotare la vaccinazione conper la prima e la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. L'arrivo di questo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la secon… - giulio_angelis : RT @MediasetTgcom24: Covid, da giovedì via nel Lazio alle prenotazioni per Novavax #lazio #covid #novavax - tfabiani2 : RT @Agenzia_Ansa: Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la secon… - AleStonata : RT @Agenzia_Ansa: Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giovedì Dai balneari ai fondi Tav, le dieci trappole in parlamento per il governo Draghi ... la delega fiscale (dalla riforma del catasto alla flat tax), il decreto Covid e il pressing per ... Tra mercoledì 23 febbraio e giovedì 24 in commissione Trasporti alla Camera sarà votato un parere al ...

Novavax, arriva in Italia il primo vaccino anti - Covid a base di proteine: ecco come funziona ...per l'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nel Lazio dal 24 febbraio al via prenotazioni per Novavax Da giovedì 24 febbraio ...

Covid, da giovedì via nel Lazio alle prenotazioni per Novavax TGCOM ... la delega fiscale (dalla riforma del catasto alla flat tax), il decretoe il pressing per ... Tra mercoledì 23 febbraio e24 in commissione Trasporti alla Camera sarà votato un parere al ......per l'emergenza, generale Francesco Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nel Lazio dal 24 febbraio al via prenotazioni per Novavax Da24 febbraio ...