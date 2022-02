Come pagare il Samsung Galaxy S21 FE circa 450 euro su Unieuro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Samsung Galaxy S21 FE è quest’oggi protagonista di un’offerta combinata proposta da Unieuro, che consente di portarsi a casa il device a meno di 450 euro. Il telefono, ufficialmente, è venduto a 769 e 839 euro, rispettivamente per le versioni 6/128GB e 8/256GB. Il primo modello, su Unieuro, viene a costare 549 euro in ogni possibile colorazione, grazie allo sconto automatico aggiunto nel carrello ed al coupon ulteriore ‘70GalaxyS21FE‘, che dovrete copiare manualmente una volta messo il Samsung Galaxy S21 FE nel carrello (atterrate su questa pagina per procedere all’acquisto, se siete interessati). Unieuro propone anche un’altra contestuale promozione, che regala 20 euro di coupon ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) IlS21 FE è quest’oggi protagonista di un’offerta combinata proposta da Uni, che consente di portarsi a casa il device a meno di 450. Il telefono, ufficialmente, è venduto a 769 e 839, rispettivamente per le versioni 6/128GB e 8/256GB. Il primo modello, su Uni, viene a costare 549in ogni possibile colorazione, grazie allo sconto automatico aggiunto nel carrello ed al coupon ulteriore ‘70S21FE‘, che dovrete copiare manualmente una volta messo ilS21 FE nel carrello (atterrate su questa pagina per procedere all’acquisto, se siete interessati). Unipropone anche un’altra contestuale promozione, che regala 20di coupon ...

