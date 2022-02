Chi è Barù del Grande Fratello Vip 6 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è il nipote di Costantino della Gherardesca, con il quale ha partecipato a Pechino Express: ecco chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 6. Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è entrato al Grande Fratello Vip 6 il 20 dicembre 2021: ecco chi è il nipote di Costantino della Gherardesca, che gli spettatori di Pechino Express hanno visto nella prima edizione dell'adventure game, in coppia proprio con il più famoso zio. Quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, ha chiesto a tutti di chiamarlo semplicemente Barù. Il soprannome gli è stato dato da suo padre, ed è con questo nomignolo che vuole farsi conoscere nel mondo dello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022), il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è il nipote di Costantino della Gherardesca, con il quale ha partecipato a Pechino Express: ecco chi è il concorrente delVip 6., il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è entrato alVip 6 il 20 dicembre 2021: ecco chi è il nipote di Costantino della Gherardesca, che gli spettatori di Pechino Express hanno visto nella prima edizione dell'adventure game, in coppia proprio con il più famoso zio. Quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, ha chiesto a tutti di chiamarlo semplicemente. Il soprannome gli è stato dato da suo padre, ed è con questo nomignolo che vuole farsi conoscere nel mondo dello ...

