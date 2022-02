Calciomercato Juve | Kean in bilico | cessione già in estate?

(Di lunedì 21 febbraio 2022): futuro inper Moise. Potrebbe lasciare i bianconeri nel corso della prossimaIl futuro di Moisesi fa sempre più incerto. Dopo le ultime prestazioni molto deludenti (l’ultima in ordine di tempo contro il Torino), il giovane attaccante sarebbe stato messo nuovamente sul mercato.era tornato allain prestito con obbligo di riscatto dall’Everton con cui aveva disputato un minuto in Premier, e per questo motivo l’azzurro non poteva partire a gennaio. A giugno però i discorsi potrebbero cambiare, con il PSG che gradirebbe un suo eventuale ritorno all’ombra della Tour Eiffel. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

