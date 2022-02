Calcio Femminile, pazzesca Moore: segna 3 autogol in 35 minuti | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ha dell'assurdo quanto accaduto durante USA-Nuova Zelanda, partita di Calcio Femminile. Il difensore neozelandese Meikayla Moore, in forza agli inglesi del Liverpool, ha realizzato addirittura 3 autoreti in 35' di gioco. Ecco il VIDEO con le prodezze Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ha dell'assurdo quanto accaduto durante USA-Nuova Zelanda, partita di. Il difensore neozelandese Meikayla, in forza agli inglesi del Liverpool, ha realizzato addirittura 3 autoreti in 35' di gioco. Ecco ilcon le prodezze

