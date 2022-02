Bonus telefono e internet 2022 per disabili: come richiederlo, importo e a chi spetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bonus telefono. L’incentivo in questione, meglio noto come Bonus telefono e internet disabili, consiste in un vero e proprio sconto del 50% sulle offerte telefoniche di rete fissa, oppure su alcune specifiche offerte di rete mobile. L’opportunità non è da poco, e si potrà scegliere tra un’offerta voce e dati compresa tra 20 GB e 50 GB, un’offerta dati maggiore a 50 GB ma comunque limitata e un’offerta illimitata. Leggi anche: Decreto Milleproroghe 2022, tutte le novità approvate: Bonus, agevolazioni e norme come usufruire del Bonus telefono Per poter accedere direttamente allo sconto in questione, sarà necessario compilare ed inviare il modulo di adesione all’iniziativa, il quale è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022). L’incentivo in questione, meglio noto, consiste in un vero e proprio sconto del 50% sulle offerte telefoniche di rete fissa, oppure su alcune specifiche offerte di rete mobile. L’opportunità non è da poco, e si potrà scegliere tra un’offerta voce e dati compresa tra 20 GB e 50 GB, un’offerta dati maggiore a 50 GB ma comunque limitata e un’offerta illimitata. Leggi anche: Decreto Milleproroghe, tutte le novità approvate:, agevolazioni e normeusufruire delPer poter accedere direttamente allo sconto in questione, sarà necessario compilare ed inviare il modulo di adesione all’iniziativa, il quale è ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus telefono e internet 2022 per disabili: come richiederlo, importo e a chi spetta - MargheSolo : RT @87miste: Moglie mi sta usando per comprare casa col bonus mutuo e l’ho capito solo in questi giorni, da quando la sento dire al telefon… - ApportunityIt : Bonus telefono e internet per disabili, domande entro aprile 2022 - Economia - - SignorTrofimov : RT @87miste: Moglie mi sta usando per comprare casa col bonus mutuo e l’ho capito solo in questi giorni, da quando la sento dire al telefon… - 87miste : Moglie mi sta usando per comprare casa col bonus mutuo e l’ho capito solo in questi giorni, da quando la sento dire… -