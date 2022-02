Bambina costretta all’amputazione delle gambe pare non camminerà mai – 1 anno dopo fa i suoi primi passi

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giorno in cui si diventa genitori è un giorno che si ricorderà per sempre. I nostri figli ad un certo punto crescono, va vivere da soli e si creano una famiglia loro: ma rimarrper sempre i nostri figli. Ma la piccola Posie Aurora Sadler-Smith, la vita è stata difficile fin dal principio. I dottori hcapito che qualcosa non andava già quando era nella pancia della mamma. Ma hcapito quanto fosse grave la situazione solo appena nata. La piccola Posie Aurora è nata senza ossa, ha scritto il Mirror. Su questa terra vivono miliardi di persone e ognuna è unica a modo suo.Ma purtroppo ci sono dei bambini che devono lottare fin da appena nati e ancora prima di scoprire che cosa ha da offrire questa vita. La mamma Jodie Weeder ha scoperto che ...