Atletica, Larissa Iapichino nella Copernicus Cup 2022 a Torun: l’azzurra presente insieme a Weir, Fabbri e Ponzio (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’appuntamento è per domani a Torun (Polonia), sede della Copernicus Cup (sesta tappa del circuito top di meeting mondiali, il World Indoor Tour Gold). Un’occasione per vedere all’opera Larissa Iapichino e i pesisti nostrani Zane Weir, Leonardo Fabbri e Nick Ponzio. Si va in terra polacca dove l’anno scorso Gimbo Tamberi (argento nel salto in alto) e Marcell Jacobs (oro nei 60 metri) iniziarono a mostrare chiari segnali di vitalità negli Europei indoor, proemio ideale per quello che poi fu storia alle Olimpiadi di Tokyo in quel magico 1° agosto 2021. Da ricordare, per correttezza di informazione, anche il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 metri ostacoli. Ci si presenta quindi con altri protagonisti e indubbiamente la giovanissima toscana è tra le osservate speciali. Per ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’appuntamento è per domani a(Polonia), sede dellaCup (sesta tappa del circuito top di meeting mondiali, il World Indoor Tour Gold). Un’occasione per vedere all’operae i pesisti nostrani Zane, Leonardoe Nick. Si va in terra polacca dove l’anno scorso Gimbo Tamberi (argento nel salto in alto) e Marcell Jacobs (oro nei 60 metri) iniziarono a mostrare chiari segnali di vitalità negli Europei indoor, proemio ideale per quello che poi fu storia alle Olimpiadi di Tokyo in quel magico 1° agosto 2021. Da ricordare, per correttezza di informazione, anche il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 metri ostacoli. Ci si presenta quindi con altri protagonisti e indubbiamente la giovanissima toscana è tra le osservate speciali. Per ...

