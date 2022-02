Angelo Duro torna in teatro: le date del tour (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO – “Non vado in teatro perché mi piace il teatro, non me ne fotte un cazzo dei teatri. Zero. Per me, fare il tour, è solo una scusa per viaggiare a spese vostre”. Con queste parole il comico stand up comedian Angelo Duro annuncia il suo nuovo spettacolo teatrale. Ecco dunque quali saranno le “prossime vacanze pagate”, come lui stesso definisce le date del suo tour: – GENOVA 22 febbraio, teatro Della Tosse (Sold out) – LECCE 26 febbraio, teatro Apollo (Sold out) – CATANIA 04 marzo, teatro Metropolitan – PALERMO 05 marzo, teatro Golden (Sold out) – ROMA 07 marzo, teatro Brancaccio (Sold out) – CAGLIARI 09 marzo, auditorium Conservatorio (Sold out) – NAPOLI 14 marzo, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO – “Non vado inperché mi piace il, non me ne fotte un cazzo dei teatri. Zero. Per me, fare il, è solo una scusa per viaggiare a spese vostre”. Con queste parole il comico stand up comedianannuncia il suo nuovo spettacolo teatrale. Ecco dunque quali saranno le “prossime vacanze pagate”, come lui stesso definisce ledel suo: – GENOVA 22 febbraio,Della Tosse (Sold out) – LECCE 26 febbraio,Apollo (Sold out) – CATANIA 04 marzo,Metropolitan – PALERMO 05 marzo,Golden (Sold out) – ROMA 07 marzo,Brancaccio (Sold out) – CAGLIARI 09 marzo, auditorium Conservatorio (Sold out) – NAPOLI 14 marzo, ...

Lopinionista : Angelo Duro torna in teatro: le date del tour - ReggianaLIVE : Subito un duro scontro di gioco tra D'Angelo e Siniega: ad avere la peggio l'esterno maremmano #REGGRO - RaffaeleRaimon2 : @zanzibardy Di Bernanos mi fai ricordare l'epigrafe tombale: 'Si prega l'Angelo Trombettiere di squillare più forte… - XBear01431099 : RT @STRONGBOLI: LEFT OR RIGHT? ?? RAW FUCKFEST DVD?? Gianni Maggio @giannimaggiobig Max Duro @maxduroxxx Angelo Curti @angelocurti1 Director… - Angelo_Risorto : @fasulo_antonio Gli piace duro. -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Duro Venti di guerra, ripenso a La Pira In realtà, il Vangelo esorta a un rapporto con questo Padre, un rapporto forte e talvolta duro, come quello di Giacobbe che lotta con l'Angelo (Gen 32,23 ss.). Anzitutto, va accettato che questa ...

Serie B, big match Monza - Pisa LIVE: finisce 1 - 2, i toscani completano la rimonta Resta giù anche Donati, toccato duro 45'st+1 - Siega va via a Carlos, che lo trattiene e si prende ... Stroppa incita i suoi, i 600 tifosi del Pisa continuano a spingere gli uomini di D'Angelo 19'st - ...

Angelo Duro Londra, Italia La Ferrari F1 75 2022 secondo Leo Turrini. E la Mercedes ottiene la testa di Masi Maranello, 17 febbraio 2022 - A muso duro. Come nella famosa canzone di Angelo Bertoli, non per caso nato a pochi chilometri da Maranello, la nuova Ferrari F1-75 colpisce molto per la aggressività del ...

Antonio D’Angelo: «Io chef di Armani. Porto il suo stile in tavola». Cook oggi in edicola Napoletano, è l’uomo che meglio conosce i gusti di Giorgio Armani, di cui è stato cuoco personale fino al 2009. «Il pranzo più difficile? Il primo Natale con la sua famiglia. Ricevere complimenti non ...

In realtà, il Vangelo esorta a un rapporto con questo Padre, un rapporto forte e talvolta, come quello di Giacobbe che lotta con l'(Gen 32,23 ss.). Anzitutto, va accettato che questa ...Resta giù anche Donati, toccato45'st+1 - Siega va via a Carlos, che lo trattiene e si prende ... Stroppa incita i suoi, i 600 tifosi del Pisa continuano a spingere gli uomini di D'19'st - ...Maranello, 17 febbraio 2022 - A muso duro. Come nella famosa canzone di Angelo Bertoli, non per caso nato a pochi chilometri da Maranello, la nuova Ferrari F1-75 colpisce molto per la aggressività del ...Napoletano, è l’uomo che meglio conosce i gusti di Giorgio Armani, di cui è stato cuoco personale fino al 2009. «Il pranzo più difficile? Il primo Natale con la sua famiglia. Ricevere complimenti non ...