Albano “incastrato” da Loredana Lecciso? La confessione spiazza

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Qual è la vera natura del rapporto tra? Ladi uno dei due non lascia dubbi. Ecco come stanno le cose. Quella tra il cantante e la showgirl pugliese è una delle relazioni più discusse e criticate del mondo dello spettacolo. Il loro amore è sempre stato vissuto sotto la luce dei riflettori. Anche in questo periodo di continua a parlare del loro rapporto.Carrisi esono una delle coppie che hanno occupato pagine e pagine dei magazine che trattano di gossip e cronaca rosa. La loro relazione è spesso stata oggetto di critiche, in particolare per i vari comportamenti che non sono stati condivisi dall’opinione pubblica. Lui era criticato perché il pubblico non era ancora pronto a vederlo con una ...