A Uomini e Donne si alzano i toni, Maria De Filippi incredula: "Io non so niente", commento 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il protagonista assoluto della puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne è stato Giovanni. Maria De Filippi, infatti, ha interloquito con il Cavaliere per quasi tutta la puntata del dating show, provando a convincerlo a riprovarci con Daniela. Anche Armando Incarnato si è preso la scena, innescando una lite con Gloria e Diego Tavani. Uomini e Donne 21 febbraio: la crociata di Maria De Filippi a favore di Daniela Ma, nella puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne, Maria De Filippi che aveva? La conduttrice televisiva era affetta da un improvviso sentimentalismo? Sennò non si spiega la sua lunga apologia, durata quasi ...

