Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 12:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE FUORI Roma MENTRE SU VIA ARDEATINA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA CASTEL DI LEVA IN ENTRABE LE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE OGGI A Roma E IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 CI SARA LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDI’ 21 FEBBRAIO SI FERMA IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE FUORIMENTRE SU VIA ARDEATINA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA CASTEL DI LEVA IN ENTRABE LE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE OGGI AE IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 CI SARA LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDI’ 21 FEBBRAIO SI FERMA IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma San Severino:giovane morì in incidente stradale, Fiore e Podano assolti dall'accusa di omicidio colposo ... e Giuseppe Podano, oggi in pensione ma all'epoca dei fatti responsabile della Viabilità dell'Area ... Nel luglio del 2021, con Anci, facemmo una manifestazione a Roma proprio in ragione dei maggiori ...

Traffico Roma del 20 - 02 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione e buona domenica a Bentrovati il primo appuntamento della giornata con L'informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato regolare addirittura Scamarcio su TV ...

