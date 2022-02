Venezia-Genoa, le formazioni ufficiali: la decisione su Destro! (Di domenica 20 febbraio 2022) Venezia al completo con Sirigu in porta e il trio Svoboda-Caldara-Ceccaroni al centro della difesa. Ampadu e Cuisance a centrocampo, Aramu e Nani esterni d’attacco. Henry prima punta. Nel Genoa, invece, si presenta con Hefti e Cambiaso terzini. Rovella a guidare il centrocampo, Gudmundsson ed Ekuban i due trequartisti dietro all’unica punta Destro. Venezia (3-4-3): Romero, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps, Aramu, Henry, Nani Venezia Squadra formazioniGenoa (4-3-1-2): Sirigu, Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso, Rovella, Badelj, Sturaro, Gudmundsson, Ekuban, Destro Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022)al completo con Sirigu in porta e il trio Svoboda-Caldara-Ceccaroni al centro della difesa. Ampadu e Cuisance a centrocampo, Aramu e Nani esterni d’attacco. Henry prima punta. Nel, invece, si presenta con Hefti e Cambiaso terzini. Rovella a guidare il centrocampo, Gudmundsson ed Ekuban i due trequartisti dietro all’unica punta Destro.(3-4-3): Romero, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps, Aramu, Henry, NaniSquadra(4-3-1-2): Sirigu, Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso, Rovella, Badelj, Sturaro, Gudmundsson, Ekuban, Destro

