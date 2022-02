Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2022 | Franco in preda ai sensi di colpa La situazione è grave!

(Di domenica 20 febbraio 2022) Scopriamo ledi Unaldel 21. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,deve assumersi la responsabilità delle sue azioni e non sarà facile.

... tra un pallone recuperato e un'entrata decisa sulle caviglie dell'avversario si ritaglia un... mentre la Juve sprofonda nell'acquitrino di Perugia, ildell'Olimpico risplenda sui nuovi ...Perché? Gianni Morandi, fresco di terzoa Sanremo, ha postato un video sul suo profilo ... Fai entrare il, fai entrare Gesù'. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEOLe anticipazioni delle prossime puntate della Un posto al sole, che andranno in onda nel preserale di Raitre nella settimana fino a venerdì 25 febbraio 2022, sono ricche di colpi di scena.Il 2022 è un anno importante per Un posto al sole: nella soap stanno avvenendo tanti cambiamenti, ma si nota anche una certa attenzione a riprendere un filo diretto con gli eventi del passato.