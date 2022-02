Santos | UFFICIALE la rescissione dell'allenatore

(Di domenica 20 febbraio 2022) Fabio Carille non è più l'del. Lo ha comunicato il club paulista lo scorso venerdì tramite una nota...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Santos UFFICIALE

TUTTO mercato WEB

Un profiloscritto dai frati cappuccini lo evidenzia bene: "Per molti anni accolse le ... poi la brasiliana suor Benigna Vittima di Gesù (al secolo Maria da Conceiçao), della ...A disp.: Stancampiano, Pino, Dos, Provenzano, Ercolani, Russotto, Ropolo, Zanchi. All.: ... Quarto: Canci della sezione di Carrara. Note: Ammoniti: Simonetti, Stoppa, Panico, Peluso. ...Fabio Carille non è più l'allenatore del Santos. Lo ha comunicato il club paulista lo scorso venerdì tramite una nota ufficiale e su Twitter. O Santos FC comunica que Fábio Carille deixa a função de ...Ieri sera, all’Estadio Corona di Torreón, il CF Montréal è stato sconfitto 1-0 dai messicani del Santos Laguna nella gara d’andata degli ottavi di CONCACAF Champions League. I canadesi, al primo ...