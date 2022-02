Russia Ucraina diretta: 40.000 profughi a Rostov dal Donbass. Mosca: «Nessuna ragione per attaccare» (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione. Perché le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione. Perché le prove suggeriscono che lasta pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - ItalyMFA : Leggi la Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteri del #G7 su Russia e Ucraina ?? * Read the #G7 Foreign Minist… - pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - MattiaGallo17 : RT @putino: La Russia non ha piani per una aggressione, non ha mai attaccato nessuno nella sua storia dice Peskov. Vediamo un po': Poloni… - lanzi53 : 'Perché morire per Danzica?' Maggioranze in Italia, Francia e Germania pensano che non valga la pena rischiare una… -