Probabili formazioni Benfica-Ajax: andata ottavi Champions League 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Benfica-Ajax, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio. Diretta su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. Benfica – Rafa Silva, Yaremchuk a supporto di Nunez. Weigl, Joao Mario e Bernardo pronti a centrocampo. Ajax – Antony, Haller e Tadic nel tridente. Alvarez, Berghuis e Klaassen nel reparto di centrocampo. Le Probabili formazioni Benfica (4-3-2-1): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, match dideglidi finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio. Diretta su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida.– Rafa Silva, Yaremchuk a supporto di Nunez. Weigl, Joao Mario e Bernardo pronti a centrocampo.– Antony, Haller e Tadic nel tridente. Alvarez, Berghuis e Klaassen nel reparto di centrocampo. Le(4-3-2-1): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João ...

Advertising

infoitsport : Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni: Gasp senza attacco. C’è Piatek - Dalla_SerieA : Serie A, probabili formazioni della 26ª giornata: le ultime - - infoitsport : PRIMAVERA 1 - AS Roma vs AC Milan: le probabili formazioni - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Brescia Vs #Frosinone e #Como Vs #Cosenza sono due partita della ventiquattresima giornata di Serie B c… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Lecce Vs #Crotone e #Cittadella Vs #Benevento sono due partita della ventiquattresima giornata di Serie… -