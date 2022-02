Pechino 2022, sci di fondo 30 km femminile: dominio di Johaug, azzurre lontane (Di domenica 20 febbraio 2022) Therese Johaug è senza rivali nella 30 km di sci di fondo alle Olimpiadi di Pechino 2022. La norvegese scrive l’ennesima pagina di storia imponendosi con il tempo di 1.12’12?3, diventando la seconda atleta nella storia di questo sport a conquistare tre titoli individuali nella medesima edizione. La prova a tecnica libera di Zhangjiakou ha visto salire sul podio anche l’americana Jessie Diggins e la svedese Ebba Andersson. Decisamente lontane dalle posizioni che contano le italiane, tutte fuori dalla top-30. La migliore è Cristina Pittin (33^) che accumula un ritardo di 8’16” dalla testa, appena davanti alla connazionale Martina Di Centa (34^). Più staccate e rispettivamente al 39° e al 45° posto Anna Comarella e Caterina Ganz. I risultati della 30 km femminile: ORO: Therese ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Thereseè senza rivali nella 30 km di sci dialle Olimpiadi di. La norvegese scrive l’ennesima pagina di storia imponendosi con il tempo di 1.12’12?3, diventando la seconda atleta nella storia di questo sport a conquistare tre titoli individuali nella medesima edizione. La prova a tecnica libera di Zhangjiakou ha visto salire sul podio anche l’americana Jessie Diggins e la svedese Ebba Andersson. Decisamentedalle posizioni che contano le italiane, tutte fuori dalla top-30. La migliore è Cristina Pittin (33^) che accumula un ritardo di 8’16” dalla testa, appena davanti alla connazionale Martina Di Centa (34^). Più staccate e rispettivamente al 39° e al 45° posto Anna Comarella e Caterina Ganz. I risultati della 30 km: ORO: Therese ...

