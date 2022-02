Milan, senti Cucchi: “Non ci sono partite facili, regola aulica del calcio” (Di domenica 20 febbraio 2022) Riccardo Cucchi, noto radiocronista sportivo, ha parlato di Salernitana-Milan di Serie A, ricordando come non esistono partite facili nel calcio Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Riccardo, noto radiocronista sportivo, ha parlato di Salernitana-di Serie A, ricordando come non esistononel

Advertising

Cristianpixio : @mirkonicolino Peccato che il Milan abbia un'idea di gioco e questi discorsi li senti una volta, non tutte le domeniche - MilanFo60352769 : Il Milan ieri ha peccato di presunzione.Tipico errore di gioventù.Esci con una figa,ti dà un bacio e ti senti dio i… - NonEvoluto : @AlessandroDeD14 Senti, non ho voglia di replicare perchè sono nero. Tranquillo, penserò da me a criticare il… - Lorenzo54749858 : 'Senti ammé lele, io non posso pensare che il Milan avrà problemi a battere la salernitana' Antonio cassano, 19 feb… - MASTERVPIECE : RT @Luic3lys: Capisci che sei veramente inguaiata quando vedendo la partita del Milan dicono “Giroud” ma tu senti “#Jerù” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Pechino 2022, Malika Ayane alla Cerimonia di chiusura: 'Spaventoso ma bellissimo' Ti senti piccolissima, microscopica, non per la dimensione dello stadio ma dell'Olimpiade . Ti ... Da spettatrice sono un po' più indisciplinata ma il Milan lo guardo sempre '.

Yuman pubblica "Qui", un album ricco di groove tutto anima e cuore Perché ascotare Qui ? È intenso e pieno di groove, non lo spieghi ma ti ci senti dentro, accoglie ...siparietto a opera di Sangiovanni che prima dell'esibizione ha avvolto una sciarpa del Milan al ...

Milan, senti Kalulu: "Quest'anno voglio vincere qualcosa" Milan News Milan, Leao: "Testa alta e pensare alla prossima partita" L’attaccante lusitano ha infatti sentito il vento sprigionato da Mazzocchi e, non curante, lo ha lasciato fare, costringendo il Milan a soffrire proprio su quella corsia. La sua acrobazia al 46’ è ...

Milan, Pioli: "Troppi errori, siamo delusi" "Non è stata la nostra serata migliore". Pioli non vuol sentir parlare di Milan penalizzato dall'assenza di Ibrahimovic: "La squadra ha fatto bene con e senza Zlatan - prosegue -. Non abbiamo giocato ...

Tipiccolissima, microscopica, non per la dimensione dello stadio ma dell'Olimpiade . Ti ... Da spettatrice sono un po' più indisciplinata ma illo guardo sempre '.Perché ascotare Qui ? È intenso e pieno di groove, non lo spieghi ma ti cidentro, accoglie ...siparietto a opera di Sangiovanni che prima dell'esibizione ha avvolto una sciarpa delal ...L’attaccante lusitano ha infatti sentito il vento sprigionato da Mazzocchi e, non curante, lo ha lasciato fare, costringendo il Milan a soffrire proprio su quella corsia. La sua acrobazia al 46’ è ..."Non è stata la nostra serata migliore". Pioli non vuol sentir parlare di Milan penalizzato dall'assenza di Ibrahimovic: "La squadra ha fatto bene con e senza Zlatan - prosegue -. Non abbiamo giocato ...