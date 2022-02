Mihajlovic vede il bicchiere mezzo pieno | Siamo a -5 dall' obiettivo stagionale I conti si fanno alla fine

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nel corso della consueta conferenza pre-partita,ha espresso il proprio parere sul momento del Bologna, facendo un bilancio parziale sulla stagione in corso.Ecco quanto affermato dal...

Dalla Lazio degli anni d'oro sono nati tanti allenatori di successo: tu,, Simeone, ... Guardando la Lazio nelle piccole cose siil lavoro di Sarri e da tifoso lo vedo bene sulla ...Le urla dispronano i suoi a prendere un po' di coraggio e verso la fine del primo tempo (39') siil Bologna nell'area avversaria, con un bel cross che però Dijks, sotto la pressione ...Il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha presentato questa gara in conferenza ... Bisogna adattarsi alle soluzioni e trovare le soluzioni”. Vedendo le immagini della situazione tra Ucraina e ...Squadra in crisi di risultati nell'ultimo periodo, il Bologna starebbe pensando di esonerare Sinisa Mihajlovic qualora il trend non dovesse cambiare nel prossimo futuro: secondo quanto ...