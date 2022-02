Meloni a Draghi: basta andare avanti a colpi di fiducia, è un’umiliazione del Parlamento (Di domenica 20 febbraio 2022) Il governo intende andare avanti con “ritmi europei”. Così li definisce Repubblica. Si tratta in realtà del trito e ritrito ricorso al voto di fiducia, che Draghi vuole adottare dopo la strigliata dei giorni scorsi ai partiti di maggioranza. “Il governo, con il Parlamento – scrive il quotidiano – starebbe già studiando come porre rimedio, sia su Ilva che sul tetto al contante innalzato dal centrodestra, contro il parere dell’esecutivo, da 1000 a 2000 euro. Le correzioni potrebbero non arrivare subito, visto che il decreto Milleproroghe è in scadenza. E sarà blindato con due voti di fiducia, in settimana, prima alla Camera poi al Senato. Ma l’intenzione è tenere la barra “dritta” sui provvedimenti. Anche in vista di temi cruciali come fisco e concorrenza”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Il governo intendecon “ritmi europei”. Così li definisce Repubblica. Si tratta in realtà del trito e ritrito ricorso al voto di, chevuole adottare dopo la strigliata dei giorni scorsi ai partiti di maggioranza. “Il governo, con il– scrive il quotidiano – starebbe già studiando come porre rimedio, sia su Ilva che sul tetto al contante innalzato dal centrodestra, contro il parere dell’esecutivo, da 1000 a 2000 euro. Le correzioni potrebbero non arrivare subito, visto che il decreto Milleproroghe è in scadenza. E sarà blindato con due voti di, in settimana, prima alla Camera poi al Senato. Ma l’intenzione è tenere la barra “dritta” sui provvedimenti. Anche in vista di temi cruciali come fisco e concorrenza”. LEGGI ...

