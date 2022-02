LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: Higuita trionfa sull’Alto do Malhao, Evenepoel conserva la maglia di leader! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Sesta vittoria in carriera per Sergio Higuita. 18.28 Negli ultimi metri Evenepoel ha perso un pò di terreno e ha chiuso in quinta posizione, ma poco male: il belga vince la classifica generale alla Volta ao Algarve. 18.26 VINCE SERGIO Higuita! Secondo Daniel Martinez sorpassato dal connazionale negli ultimi metri, terzo McNulty. 18.26 Parte McNulty ora! Lo seguono McNulty, Gaudu, Martinez, mentre perde un pò di terreno Evenepoel. 18.26 Non ci sono attacchi. Ci avviciniamo all’arrivo. 18.25 Sono rimasti in 5 davanti: Evenepoel, McNulty, Gaudu, Martinez e Higuita. 18.25 Tobias Foss prova a rientrare sulla testa della corsa ma Evenepoel accelera ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Sesta vittoria in carriera per Sergio. 18.28 Negli ultimi metriha perso un pò di terreno e ha chiuso in quinta posizione, ma poco male: il belga vince la classifica generale allaao. 18.26 VINCE SERGIO! Secondo Daniel Martinez sorpassato dal connazionale negli ultimi metri, terzo McNulty. 18.26 Parte McNulty ora! Lo seguono McNulty, Gaudu, Martinez, mentre perde un pò di terreno. 18.26 Non ci sono attacchi. Ci avviciniamo all’arrivo. 18.25 Sono rimasti in 5 davanti:, McNulty, Gaudu, Martinez e. 18.25 Tobias Foss prova a rientrare sulla testa della corsa maaccelera ...

