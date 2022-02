L'ambasciatrice italiana in Australia è morta cadendo da un balcone a Foligno (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - È morta cadendo dal terrazzo di una casa a Foligno l'ambasciatrice italiana a Canberra, Francesca Tardioli. La diplomatica di 57 anni si trovava nella sua città natale in Umbria per trascorrere qualche giorno di ferie. Sull'accaduto stanno indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia perso l'equilibrio mentre si sporgeva, ha riferito Il Corriere dell'Umbria. "Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, ambasciatrice d'Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari". ha twittato il ministero degli Esteri, "la ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualita' professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato". Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di ... Leggi su agi (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Èdal terrazzo di una casa al'a Canberra, Francesca Tardioli. La diplomatica di 57 anni si trovava nella sua città natale in Umbria per trascorrere qualche giorno di ferie. Sull'accaduto stanno indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia perso l'equilibrio mentre si sporgeva, ha riferito Il Corriere dell'Umbria. "Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli,d'Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari". ha twittato il ministero degli Esteri, "la ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualita' professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato". Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di ...

Corriere : Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra - lonewolf8719 : RT @_DAGOSPIA_: SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN - IzzoEdo : RT @_DAGOSPIA_: SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN - battistabd : RT @_DAGOSPIA_: SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN - _DAGOSPIA_ : SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN… -