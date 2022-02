Inzaghi: «Sono molto arrabbiato. A fine primo tempo ne avrei cambiati più di due» (Di domenica 20 febbraio 2022) Simone Inzaghi dopo Inter-Sassuolo 0-2 «Sono molto arrabbiato per l’approccio, avevamo avuto tre giorni dal Liverpool, ne avevamo parlato del Sassuolo, loro giocano bene a calcio, in ripartenza, dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo abbiamo cercato di organizzare qualcosa, è mancato l’episodio ma dovevamo approcciare in maniera diversa. Erano più freschi di noi fisicamente e si vedeva. Mancano tredici finali fino alla fine. Una squadra che vuole vincere lo scudetto, non può approcciare una gara in questo modo. Abbiamo creato tantissimo e non siamo riusciti a riaprirla. A fine primo tempo ne avrei cambiati più di due, poi abbiamo fatto dei cambiamenti tattici. Sarà motivo di analisi, è una partita ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Simonedopo Inter-Sassuolo 0-2 «per l’approccio, avevamo avuto tre giorni dal Liverpool, ne avevamo parlato del Sassuolo, loro giocano bene a calcio, in ripartenza, dovevamo stare attenti. Nel secondoabbiamo cercato di organizzare qualcosa, è mancato l’episodio ma dovevamo approcciare in maniera diversa. Erano più freschi di noi fisicamente e si vedeva. Mancano tredici finali fino alla. Una squadra che vuole vincere lo scudetto, non può approcciare una gara in questo modo. Abbiamo creato tantissimo e non siamo riusciti a riaprirla. Anepiù di due, poi abbiamo fatto dei cambiamenti tattici. Sarà motivo di analisi, è una partita ...

