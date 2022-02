Inter, Inzaghi: «Brozovic assente? Mi fido dei miei giocatori» (Di domenica 20 febbraio 2022) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo: le dichiarazioni del mister nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter–Sassuolo: le sue dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Abbiamo fatto tre giorni buoni, abbiamo lavorato nel migliore dei modi per preparare la partita di oggi che sarà impegnativa. Io penso che sappiamo l’importanza di Brozovic nel nostro gioco però penso che dall’inizio dell’anno abbiamo avuto altre assenze importanti, ho molta fiducia nel gruppo che alleno e speriamo di fare una buona gara. Senz’altro ha una rosa competitiva il Sassuolo, dovremo prestare attenzione agli attaccanti ma anche agli altri perché hanno qualità e giocano bene negli spazi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Simoneha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di-Sassuolo: le dichiarazioni del mister nerazzurro Simoneha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di–Sassuolo: le sue dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Abbiamo fatto tre giorni buoni, abbiamo lavorato nel migliore dei modi per preparare la partita di oggi che sarà impegnativa. Io penso che sappiamo l’importanza dinel nostro gioco però penso che dall’inizio dell’anno abbiamo avuto altre assenze importanti, ho molta fiducia nel gruppo che alleno e speriamo di fare una buona gara. Senz’altro ha una rosa competitiva il Sassuolo, dovremo prestare attenzione agli attaccanti ma anche agli altri perché hanno qualità e giocano bene negli spazi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

