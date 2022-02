Insigne a C’è Posta per te, commozione per l’attaccante del Napoli – VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzo Insigne è stato protagonista a C’è Posta per Te, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera. l’attaccante del Napoli è stato chiamato da Carmen una ragazza di 22 anni di Benevento, che aveva voglia di dimostrare tutto il suo affetto verso i genitori. l’attaccante del Napoli ha deciso di accettare con gioia l’invito della ragazza e durante la trasmissione è apparso più volte commosso per la storia di Carmen. “La storia mi ha toccato tanto… Regalare una seconda vita è una cosa importante” @Lor Insigne pic.twitter.com/WHHMuzzIXq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022 Insigne e Carmen Una bella storia quella della 22enne che ha chiesto Insigne di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzoè stato protagonista a C’èper Te, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera.delè stato chiamato da Carmen una ragazza di 22 anni di Benevento, che aveva voglia di dimostrare tutto il suo affetto verso i genitori.delha deciso di accettare con gioia l’invito della ragazza e durante la trasmissione è apparso più volte commosso per la storia di Carmen. “La storia mi ha toccato tanto… Regalare una seconda vita è una cosa importante” @Lorpic.twitter.com/WHHMuzzIXq — C'èper Te (@CePerTeOff) February 19, 2022e Carmen Una bella storia quella della 22enne che ha chiestodi ...

Advertising

napolipiucom : Insigne a C'è Posta per te, commozione per l'attaccante del Napoli - VIDEO #CèPostaperTe #Insigne… - sergioverolebo1 : RT @Spazio_Napoli: ?? Bellissimo e toccante gesto di #Insigne a Carmen e la sua famiglia ?? Ospite d'onore a C'è posta per te, il capitano… - sergioverolebo1 : RT @Spazio_Napoli: ?? Ospite d'onore stasera su Canale 5, a C'è posta per te: il capitano azzurro Lorenzo #Insigne ! ?? Insigne si è mostrat… - Dalla_SerieA : Napoli, Insigne prepara il regalo d'addio - - MundoNapoli : Lorenzo Insigne visibilmente commosso a “C’è posta per te” -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne C’è Insigne al Toronto, il retroscena del presidente è esilarante: “L’ho trovato su…” CalcioToday.it