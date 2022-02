Gasperini espulso e insultato dai tifosi in Fiorentina - Atalanta (Di domenica 20 febbraio 2022) FIRENZE - Prima il danno e poi la beffa per Gian Piero Gasperini : il tecnico dell'Atalanta si è infuriato nella ripresa del match perso con la Fiorentina, per l'annullamento del gol di Malinovskyi a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) FIRENZE - Prima il danno e poi la beffa per Gian Piero: il tecnico dell'si è infuriato nella ripresa del match perso con la, per l'annullamento del gol di Malinovskyi a ...

Advertising

acffiorentina : ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - Zaltan74 : Gasperini che rosica e viene espulso è una goduria. #FiorentinaAtalanta - Luxgraph : Fiorentina-Atalanta 1-0: colpisce Piatek, espulso Gasperini - matteo_baggiani : RT @StefanoDelCoro2: Tre sconfitte in tre partite, disperato per la rete presa, espulso. Aiutate quest'uomo perché spiaze tantissimo veder… -