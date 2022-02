Diretta Inter - Sassuolo ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) MILANO - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. È questo il diktat in casa Inter in vista della sfida al Sassuolo alle 18 al Meazza. I nerazzurri sono reduci da un periodo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) MILANO - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. È questo il diktat in casain vista della sfida alalle 18 al Meazza. I nerazzurri sono reduci da un periodo ...

Advertising

Inter : ?? | RISCALDAMENTO ?? Nerazzurri in campo al Maradona ?? ?? #NapoliInter è in diretta su @DAZN_IT ??… - Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Energia e carattere: ecco il racconto di #NapoliInter ?? - andreastoolbox : Inter Sassuolo, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - Inter : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #InterSassuolo! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio @FSIAN… -