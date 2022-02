Covid in Campania: tasso di contagio stabile, ricoveri e decessi in calo. I dati di oggi (Di domenica 20 febbraio 2022) Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano 4.743 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 3.686 all’antigenico e 1.057 al molecolare. Il totale dei tamponi effettuati è 38.357, di cui 25.068 antigenici e 13.289 molecolari. stabile il tasso di contagio: ieri era pari al 12,24%, oggi è 12,36%. Covid in Campania: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Aggiornamento in merito alla situazionein: risultano 4.743 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 3.686 all’antigenico e 1.057 al molecolare. Il totale dei tamponi effettuati è 38.357, di cui 25.068 antigenici e 13.289 molecolari.ildi: ieri era pari al 12,24%,è 12,36%.in: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

