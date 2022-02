Cagliari-Napoli, i convocati: ci sono Fabian e Osimhen, emergenza in attacco (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera alla Unipol Domus. In terra sarda la banda Spalletti affronterà il Cagliari dell’ex Mazzarri, in un buon momento e alla disperata ricerca di preziosi punti salvezza. Come annunciato dalla società, alla trasferta non prenderà parte Lorenzo Insigne a causa di un affaticamento muscolare: l’obiettivo è far giocare regolarmente il capitano giovedì, quando al Maradona arriva il Barcellona. Nel reparto offensivo oltre a Insigne mancano ancora gli infortunati Lozano e Politano. Solo quattro attaccanti a disposizione del tecnico azzurro: Mertens, Petagna, Ounas e Osimhen, che è stato convocato nonostante abbia lavorato precauzionalmente a parte in questi giorni. A centrocampo recupera Ruiz dopo il sanguinoso scontro aereo del Camp Nou. Ancora out Lobotka e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilha diramato la lista deiper la sfida di domani sera alla Unipol Domus. In terra sarda la banda Spalletti affronterà ildell’ex Mazzarri, in un buon momento e alla disperata ricerca di preziosi punti salvezza. Come annunciato dalla società, alla trasferta non prenderà parte Lorenzo Insigne a causa di un affaticamento muscolare: l’obiettivo è far giocare regolarmente il capitano giovedì, quando al Maradona arriva il Barcellona. Nel reparto offensivo oltre a Insigne mancano ancora gli infortunati Lozano e Politano. Solo quattro attaccanti a disposizione del tecnico azzurro: Mertens, Petagna, Ounas e, che è stato convocato nonostante abbia lavorato precauzionalmente a parte in questi giorni. A centrocampo recupera Ruiz dopo il sanguinoso scontro aereo del Camp Nou. Ancora out Lobotka e ...

