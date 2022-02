Bologna-Spezia | Mihajlovic | “Abbiamo tempo per fare bene | a partire da domani”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Io cerco sempre il lato positivo delle cose. Capisco l’ultimo mese e mezzo, ma siamo a meno cinque punti dal nostro obiettivo stagionale, con una partita da recuperare.ancorama dobbiamo iniziare arisultato, partendo da”. Così il tecnico del, Sinisa Mihajolovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro lo. Sullo: “Con i risultati che sta ottenendo nel girone di ritorno è da Coppa Uefa, ma noilavorato, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita con serenità. L’ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo anche in assenza di risultati. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono ...