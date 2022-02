ATP 500 Acapulco, il tabellone di Matteo Berrettini: esordio con Paul, all’orizzonte Nadal e Medvedev (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Berrettini è stato sconfitto da Carlos Alcaraz ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano si è dovuto arrendere al cospetto dello spagnolo, perdendo il terzo set dopo essere riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale. Il romano, reduce dalla semifinale disputata agli Australian Open, avrà comunque l’immediata possibilità per riscattarsi, visto che parteciperà al torneo ATP 500 di Acapulco, in programma dal 21 al 27 febbraio. Il numero 6 al mondo lascerà la terra rossa della metropoli brasiliana per riabbracciare il cemento. In Messico proverà a farsi strada, ma il tabellone sarà decisamente complicato per il 25enne. I primi due turni non sembrano essere impossibili: esordio contro lo statunitense Tommy Paul e poi eventuale ottavo di finale ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)è stato sconfitto da Carlos Alcaraz ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano si è dovuto arrendere al cospetto dello spagnolo, perdendo il terzo set dopo essere riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale. Il romano, reduce dalla semifinale disputata agli Australian Open, avrà comunque l’immediata possibilità per riscattarsi, visto che parteciperà al torneo ATP 500 di, in programma dal 21 al 27 febbraio. Il numero 6 al mondo lascerà la terra rossa della metropoli brasiliana per riabbracciare il cemento. In Messico proverà a farsi strada, ma ilsarà decisamente complicato per il 25enne. I primi due turni non sembrano essere impossibili:contro lo statunitense Tommye poi eventuale ottavo di finale ...

FiorinoLuca : Tabellone principale ATP 500 di Acapulco ???? - Eurosport_IT : FOGNINI IN SEMIFINALE ?? L’italiano non concede un attimo di tregua a Coria: battuto per 6-4 e 6-2 in poco più di u… - darksa0irse : Lore Musetti ma dovrà ha una WC per giocare contro l'atp 500 Dubai Djokovic - Ubitennis : Il tabellone dell'ATP 500 di Acapulco: riecco Nadal e Medvedev, ci sono anche Zverev, Berrettini e Sonego - LaStampa : Furia Alcaraz a Rio, a 18 anni batte Berrettini e Fognini nello stesso giorno ed è in finale del suo primo Atp 500 -