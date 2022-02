Achille Lauro conquista l’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) La canzone si intitola “Stripper” e lui è Achille Lauro. Lo vedremo sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Achille Lauro: all’Eurovision per San Marino Ha battuto artisti provenienti da tutto il globo. Con lui, a contendersi un posto, c’erano i colleghi italiani Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte. Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision e sfiderà Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo e nostri rappresentanti all’Eurovision di Torino. La presenza di Lauro fa discutere. Il dibattito sui social è intenso. Gli utenti vedono questa candidatura per San Marino come un mero escamotage per andare all’Eurovision di Torino. “Per noi è una grande occasione”, ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) La canzone si intitola “Stripper” e lui è. Lo vedremo sul palco delSong Contest 2022.: alper San Marino Ha battuto artisti provenienti da tutto il globo. Con lui, a contendersi un posto, c’erano i colleghi italiani Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte.rappresenterà San Marino ale sfiderà Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo e nostri rappresentanti aldi Torino. La presenza difa discutere. Il dibattito sui social è intenso. Gli utenti vedono questa candidatura per San Marino come un mero escamotage per andare aldi Torino. “Per noi è una grande occasione”, ha ...

trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - trash_italiano : Eurovision in Italia. Laura Pausini, Mika e Cattelan alla conduzione. Mahmood e Blanco per l’Italia. Achille La… - corsi_gabriele : Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succed… - cuoriecose : RT @corsi_gabriele: Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succede, m… - NOTTllNBLANCO : RT @checcapelli: achille lauro anche questa volta ha inscenato un suo tipico quadro di ispirazione religiosa, chiaramente quello di oggi è… -