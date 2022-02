Tom Holland smentisce le voci sulla casa acquistata a Londra per Zendaya: "Sono falsità" (Di sabato 19 febbraio 2022) Tom Holland ha smentito le dicerie relative al suo presunto acquisto di una villa londinese, vicina alla casa dei suoi genitori, in cui sarebbe andato a vivere con la fidanzata Zendaya. Tom Holland ha recentemente deciso di mettere le cose in chiaro a proposito delle sue presunte mosse immobiliari: durante la sua ultima apparizione al Live with Kelly e Ryan la star di Spider-Man: No Way Home ha smentito le voci secondo le quali avrebbe acquistato una casa nel sud di Londra per la fidanzata Zendaya: "Sono delle complete falsità". Sebbene Holland e Zendaya Coleman, entrambi 25enni, cerchino in tutti i modi di mantenere le loro vite personali il più private possibile, il presunto acquisto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) Tomha smentito le dicerie relative al suo presunto acquisto di una villa londinese, vicina alladei suoi genitori, in cui sarebbe andato a vivere con la fidanzata. Tomha recentemente deciso di mettere le cose in chiaro a proposito delle sue presunte mosse immobiliari: durante la sua ultima apparizione al Live with Kelly e Ryan la star di Spider-Man: No Way Home ha smentito lesecondo le quali avrebbe acquistato unanel sud diper la fidanzata: "delle complete". SebbeneColeman, entrambi 25enni, cerchino in tutti i modi di mantenere le loro vite personali il più private possibile, il presunto acquisto ...

Advertising

Gazzetta_it : Febbre da #InterLiverpool: tv da tutto il mondo, schiera di vip in tribuna e ci sarà anche...Spiderman! - exdilfcastle : tom holland ti va di regalarmi un po' di soldi così a caso - alez_asr : @vettealatte L’uomo del momento. Colui che ha rifiutato il Real L’uomo che ha mollato la dirigenza della roma per f… - poteredonna : RT @BarbieXanax: Uncharted con Tom Holland verrà demolito su Youtube, secondo me ingiustamente da chi non sa distinguere gusto personale e… - dontkokoronashi : Hahaha zendaya e tom holland best casal hahahahah vai pra merda -