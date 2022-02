Tennis, ATP Rio 2022: Matteo Berrettini ai quarti di finale! Il romano batte Monteiro e la pioggia (Di sabato 19 febbraio 2022) Esordio bagnato esordio fortunato. La prima volta di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro è stata certamente condizionata dalla pioggia, che reso infinito il match tra il romano ed il padrone di casa Thiago Monteiro. Alla fine a spuntarla è stato il numero 6 del mondo in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco, senza contare la lunghissima interruzione per pioggia sul 4-3 del terzo set. Alla fine Berrettini è riuscito a portare a casa questa vittoria, in un match che il romano si è complicato perdendo il tie-break del secondo set e poi reso interminabile dall’interruzione per la pioggia. Era la prima sul rosso della stagione per Matteo, che ha servito bene, ottenendo 14 ace e ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Esordio bagnato esordio fortunato. La prima volta dia Rio de Janeiro è stata certamente condizionata dalla, che reso infinito il match tra iled il padrone di casa Thiago. Alla fine a spuntarla è stato il numero 6 del mondo in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco, senza contare la lunghissima interruzione persul 4-3 del terzo set. Alla fineè riuscito a portare a casa questa vittoria, in un match che ilsi è complicato perdendo il tie-break del secondo set e poi reso interminabile dall’interruzione per la. Era la prima sul rosso della stagione per, che ha servito bene, ottenendo 14 ace e ...

