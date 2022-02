Serie C 2021/2022: basta lo 0-1 al Foggia per abbattere il Monopoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Foggia e Monopoli che si chiude con una vittoria ospite per 0-1. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Bari che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa al primo posto, a +7 dalla seconda. Turris invece sempre in settima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Il Foggia ha il pallino del gioco, ma il Monopoli si chiude con attenzione. Al minuto 39? però, Petermann mette dentro la rete che poi, alla fine, risulterà decisiva. Si va negli spogliatoi sullo 0-1. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Monopoli, che però non trova la rete del pareggio. Al minuto 70? viene anche ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello trache si chiude con una vittoria ospite per 0-1. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Bari che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa al primo posto, a +7 dalla seconda. Turris invece sempre in settima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Ilha il pallino del gioco, ma ilsi chiude con attenzione. Al minuto 39? però, Petermann mette dentro la rete che poi, alla fine, risulterà decisiva. Si va negli spogliatoi sullo 0-1. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che però non trova la rete del pareggio. Al minuto 70? viene anche ...

