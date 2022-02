Scattano gli aumenti sulle pensioni: tutti i nuovi assegni (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli incrementi sono conseguenza di due importanti fattori: l’applicazione delle nuove aliquote Irpef e la rivalutazione degli assegni sulla base dell’inflazione Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli incrementi sono conseguenza di due importanti fattori: l’applicazione delle nuove aliquote Irpef e la rivalutazione deglisulla base dell’inflazione

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scattano le restrizioni decise 40 giorni fa, prima del crollo dei casi. Gli altri Paesi riaprono e… - TgrRai : Movida, multe e proteste: primo test a Napoli per l'ordinanza sulla sicurezza. Scattano le sanzioni, gestori in pol… - VPierucci : @LegaSalvi Altroconsumo 29/09/2021 Nonostante l'intervento del Governo, da ottobre arriva la stangata sulle bollett… - VPierucci : @LegaSalvini Altroconsumo 29/09/2021 Nonostante l'intervento del Governo, da ottobre arriva la stangata sulle bolle… - VPierucci : @LegaSalvini Altroconsumo 29/09/2021 Nonostante l'intervento del Governo, da ottobre arriva la stangata sulle bolle… -